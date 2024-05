'Envelhecimento estimula o mercado de robôs', afirma Universal Robots

Torcemos muito para que a situação econômica do Brasil siga com indicadores positivos e que o desemprego continue caindo, mas com isso acontecendo e a população envelhecendo, vai faltar mão de obra, assim como a gente tem visto em países onde a média da idade da população é mais alta.

Denis Pineda, diretor da Universal Robots na América Latina

No caso da China, que passou a consumir mais da metade dos robôs industriais do mundo, o executivo avaliou que o aumento da automação reflete o projeto de desenvolvimento econômico do país asiático. A estratégia visa ampliar o desenvolvimento econômico e a produção local.

A China vem, há três anos, com o plano de instalar 1 milhão de robôs em cinco anos. Eles vão atingir essa marca e, para mim, é evidente que o efeito que eles estão procurando a longo prazo é justamente o ganho de eficiência, o ganho de produtividade e a melhoria dos processos para, justamente, manter o crescimento da economia .

No Brasil, 1.800 robôs entraram em operação nas indústrias em 2022, valor que corresponde a apenas 0,5% do consumo mundial. Apesar de reconhecer o mercado ainda enxuto, o diretor da fabricante de robôs com sede na Dinamarca avaliou existir um grande potencial de crescimento das novas tecnologias.

O Brasil é um mercado que tem todas as grandes multinacionais do mundo produzindo remédios, alimentos, bebidas, produtos de limpeza, cosmético, carros, implementos agrícolas, é uma potência industrial e uma potência na mineração. O Brasil segue sempre um país de enorme potencial e nós queremos estar aqui para poder contribuir.

Robôs humanoides

Durante a entrevista, Pineda também afirmou que os primeiros passos até a realidade dos robôs que auxiliam nos afazeres domésticos já são observados nos grandes centros logísticos das redes de comércio eletrônico, que operam equipamentos destinados à separação dos produtos. No caso dos restaurantes, que têm atividades próximas às realizadas nos domicílios, o executivo afirmou que processo avançam mais lentamente.