'Ataques virtuais estão cada vez mais sofisticados', diz presidente da IBM

Os avanços tecnológicos tornaram os ciberataques mais sofisticados, afirmou Marcelo Braga, presidente da IBM Brasil. Convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista lideranças empresariais, ele disse que as novas modalidades de ataques virtuais exigem linhas de defesa mais avançadas.

Segundo o executivo, houve uma mudança no perfil dos ataques com uma engenharia social mais sofisticada. A alteração teria deixado de lado as invasões nos sistemas e abre caminho para ciberataques direcionados para a contaminação de toda uma rede de computadores. Para liberar novamente os dados, os golpistas exigem determinado valor financeiro.