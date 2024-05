'Robôs humanoides vão auxiliar nas tarefas domésticas', prevê diretor da UR

O executivo revelou que os robôs humanoides ainda não integram o portfólio da Universal Robots, mas reconheceu que as discussões a respeito da utilização dos equipamentos vão evoluir mundialmente em um curto espaço de tempo.

Existem, aproximadamente, dez empresas nas Américas, na Europa e na Ásia trabalhando com robôs humanoides de maneira muito avançada. Inclusive, temos visto montadoras fazendo grandes investimentos para avançar nessa área de robôs humanoides. Então, é só uma questão de tempo para começarmos a ver esses equipamentos andando entre a gente.

Denis Pineda, diretor da Universal Robots na América Latina

Máquinas em evolução

Durante a entrevista, o executivo utilizou dados da IFR (Federação Internacional de Robótica) para destacar a expansão do mercado de robôs na China, que passou a consumir mais da metade dos robôs industriais do mundo. Entre os 553 mil robôs consumidos no mundo em 2022, 290 mil foram implementados na China. Segundo Pineda, o número faz parte da estratégia do país para ampliar a competitividade da produção local.

A China vem, há três anos, com o plano de instalar 1 milhão de robôs em cinco anos. Eles vão atingir essa marca e, para mim, é evidente que o efeito que eles estão procurando a longo prazo é justamente o ganho de eficiência, o ganho de produtividade e a melhoria dos processos para, justamente, manter o crescimento da economia .

Denis Pineda, diretor da Universal Robots na América Latina

No Brasil, foram implementados cerca de 1.800 robôs no mesmo período. Pineda, no entanto, avaliou que existe uma ampla capacidade de expansão do mercado nacional. Ele afirmou que a Universal Robots atua ao lado da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e outros parceiros para estimular a atividade em território nacional.