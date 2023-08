Teve aparelho danificado com o apagão? Veja como pedir ressarcimento

Se a resposta da companhia de energia for negativa, o consumidor tem outras alternativas. A primeira delas é registrar uma reclamação na Aneel, no site consumidor.gov ou no Procon responsável pelo município. No caso de um novo retorno negativo, os consumidores podem solicitar danos morais e materiais no Juizado Especial Cível ou na Justiça Comum, diz Lídia Noronha, do Fachin Advogados Associados.