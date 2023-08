Governo vai notificar 123milhas após cancelamento de pacotes promocionais

Essa notificação está sendo confeccionada, vamos enviar hoje. Estamos pedindo esclarecimentos, mas desde já posso adiantar aos clientes da 123milhas que quem deu causa à rescisão desses contratos não foram os consumidores, foi a empresa. Essa é uma rescisão unilateral de contrato. Essa argumentação de que são vicissitudes do mercado não servem à argumentação prática. Os riscos do negócio tem que ser arcados pelos contratantes.

Secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, à GloboNews