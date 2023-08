Lira anuncia acordo para votar MP do salário mínimo sem tratar de offshore

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que houve acordo no colégio de líderes para votar amanhã (23) a medida provisória que fixa o salário mínimo em R$ 1.320. No entanto, o texto não incluirá a taxação de offshores, que são contas no exterior em paraísos fiscais.

O que aconteceu

O governo tem pressa para aprovar a medida, que perderá a validade no próximo 28 de agosto. Lira afirmou que foi feito um acordo mais cedo com as lideranças partidárias para votar essa MP, desde que a medida não inclua "assuntos estranhos" ao tema principal.