Lupi diz que deve apresentar proposta para mudar reforma da Previdência

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou, durante o UOL Entrevista, que a pasta deve apresentar uma proposta de revisão da reforma da Previdência, aprovada em 2019.

O que aconteceu:

Lupi disse que a revisão será discutida no Conselho Nacional da Previdência Social e sugestões de mudanças devem ser apresentadas no próximo ano. "Este ano não vejo tempo hábil para ter uma conclusão do processo, mas com certeza ano que vem temos uma proposta para apresentar. Vão ter apresentações de propostas, mas isso tem que ser conversado com outros membros do governo".