Gastou R$ 34 mil no Hurb e na 123milhas e não viajou: 'Destruição de sonho'

A viagem para Europa e África estava marcada para outubro. Com a suspensão anunciada pela 123milhas, o casal que mora em Maringá (PR) teve que comprar as passagens aéreas diretamente com uma companhia aérea para garantir a realização da segunda lua de mel neste ano. Resultado: pagaram R$ 9.500 —sem incluir o trecho doméstico— para embarcar em novembro, um mês depois do planejado.

Inayara ainda tem uma segunda dor de cabeça com a 123 milhas. Ela também gastou R$ 4.600 para ir a Nova York em dezembro com sua mãe. Ela diz que não aceitou a opção de devolução do valor em voucher oferecida pela empresa e agora não sabe se irá viajar para os EUA.

Cliente também acumula prejuízos com o Hurb. Ela comprou uma viagem para Paris (França), Amsterdã (Holanda) e Roma (Itália) por cerca de R$ 6 mil. Nesse caso, confessa que praticamente perdeu as esperanças de conhecer as cidades e teme não reaver o dinheiro. Segundo ela, a agência ainda não entregou uma soluçã imediata para o seu caso e uma saída para reverter a crise. O prejuízo é financeiro e também emocional, diz.

Eu comprei desconfiada pelo que aconteceu com a Hurb, mas vi muita gente viajando pela 123milhas. Tinha muita propaganda em vários canais de TV, influenciadores viajando, e eu pensei que não ia ser comigo que não ia rolar.

Inayara Giraldelli

Comprou para 2024, mas já se prepara para o pior

Ruy Ferreira comprou passagens com a 123milhas para ir a Maceió em 2024, mas tem dúvidas que consiga Imagem: Arquivo pessoal

O funcionário público Ruy Ferreira, 34, tem viagens programadas para 2024. Na teoria, a 123milhas ainda pode garantir o embarque dele, uma vez que a suspensão anunciada pela empresa vale de setembro a dezembro. Entretanto, a agência já permite que os clientes que viajarão a partir do ano que vem peçam voucher de devolução.