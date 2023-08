É o fim do pacote flexível? Crises de 123milhas e Hurb escancaram riscos

Risco do negócio é maior. No pacote flexível, o consumidor está comprando um direito a uma viagem, não as passagens e hospedagens em si, afirma Marcelo Oliveira, assessor jurídico da Abav Nacional (Associação Brasileira de Agências de Viagens). Segundo o especialista, o risco da operação é alto, porque o negócio é influenciado por fatores externos, como o câmbio, valor de combustíveis e tributação, que fogem do controle das empresas.

Modelo oferece poucas garantias para o consumidor. Mariana diz que a flexibilidade traz incertezas em comparação com o modelo convencional de viagem, uma vez que as reservas da companhia aérea e do hotel só estarão disponíveis no momento em que a empresa liberar e emitir os bilhetes. As reclamações conta a Hurb e a 123milhas aumentaram justamente quando as empresas passarão a não conseguir entregar o prometido.

Empresas foram impactadas pela alta dos preços e da demanda no pós-pandemia. Pacotes flexíveis já existiam antes da chegada da pandemia de covid-19. No entanto, eles ganharam força com as restrições de viagens, quando as pessoas aproveitaram os preços baixos para comprarem pacotes e passagens que poderiam ser usados quando as viagens fossem autorizadas novamente. Com a flexibilização da circulação de pessoas, os preços tiveram forte alta e as empresas passaram a não conseguir realizar as viagens nos preços contratados.

Esse modelo de negócio sempre tem 'sensibilidade', porque não tem uma conexão direta com a prática padrão do mercado, inclusive global. São clientes que aceitam a oferta que é realizada de um direito a viajar. Tem uma expectativa de viagem futura, mas não tem uma passagem emitida.

Marcelo Oliveira, assessor jurídico da Abav Nacional

Venda de pacotes suspensa

A 123milhas suspendeu a venda de pacotes flexíveis por tempo indeterminado. A decisão partiu da própria empresa depois de cancelar a emissão de passagens e pacotes da linha promocional comprados para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro deste ano.