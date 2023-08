Subway cobra até R$ 122 por sanduíche no delivery: 'Surreal como tá caro'

A Subway tem sido criticada pelos preços cobrados em aplicativos de delivery. Nas redes sociais, clientes compartilham prints de tela de ofertas de sanduíches com preços de até R$ 122. Diante da repercussão negativa, a rede diz que "está avaliando o ocorrido e irá reforçar as diretrizes da marca para com os franqueados".

Que preço é esse?

Os lanches da Subway têm preços diferentes no delivery. Uma loja próxima ao metrô São Bento, no centro de São Paulo, surpreendeu clientes neste mês ao anunciar o Sub Max de 30 cm Carne Supreme a partir de R$ 122,20 no iFood—a opção de 15 cm era oferecida por R$ 40,90. No Rappi, o mesmo sanduíche era encontrado a partir de R$ 69,90 (30 cm) e de R$ 39 (15 cm). A compra final fica mais cara com o acréscimo de itens adicionais e o frete da entrega, por exemplo.