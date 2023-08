Os brasileiros são loucos por estas lojas nos EUA; mas vale mesmo a pena?

Veja quais lojas fazem a cabeça dos brasileiros nos EUA, segundo a pesquisa:

Apple

05.jun.2023: Apple Store, loja da Apple na sede da empresa em Cupertino, Estados Unidos Imagem: Bruna Souza Cruz/Tilt

Preços mais baixos. Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Apple costuma ser procurada principalmente pela diferença no preço dos produtos da marca no Brasil e no exterior. Também chamam a atenção dos consumidores o design dos espaços e a experiência única de comprar no local — além da venda, também pode ser feita a manutenção de produtos na loja.

O Iphone 14 Pro, por exemplo, custa a partir de R$ 9.499 no Brasil, enquanto nos EUA pode ser comprado a partir de US$ 999 (cerca de R$ 4.877). Além do smartphone, claro, também é possível comprar o relógio Apple Watch, Mac, iPad e AirPods em uma simples visita à loja.

Ross Dress For Less

Loja da Ross Dress For Less em Orlando, nos Estados Unidos Imagem: Reprodução / Wikimedia Commons

Rede norte-americana de lojas de departamento, a Ross Dress For Less, geralmente chamada pelos consumidores só de "Ross", vende diversas marcas conhecidas a preços mais baixos do que os praticados em grandes shoppings, por exemplo.