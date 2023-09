Com alta do PIB, 'país está pronto para mudar de patamar', diz CEO do Itaú

O CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, afirma que o crescimento do Brasil deve ser próximo de 3% em 2023. Ele também disse que "o país está pronto para mudar de patamar". Maluhy participou de um painel nesta sexta-feira (1º) no Brazil Lide Development Forum, evento organizado pelo Lide em Washington (EUA).

Crescimento do Brasil

PIB brasileiro deve ser próximo de 3% em 2023. Maluhy disse que o dado do banco está sendo revisto e que a divulgação do PIB do segundo trimestre reforçou a visão positiva do banco.