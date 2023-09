R$ 5 bilhões e versão digital: como é a volta da 'raspadinha' com a Lotex

O Governo Federal publicou ontem (31) um decreto autorizando a venda da Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva), popularmente conhecida como "raspadinha". Os compradores poderão comprar bilhetes impressos e raspar à moda antiga, ou fazer isso online — com seu mouse ou dedo.

A ideia do governo é arrecadar até R$ 5 bilhões ao ano com o produto. A medida faz parte de um conjunto de iniciativas do governo para aumentar a receita. Por meio de nota, a Caixa informou que atua na estruturação para a operação da Lotex.

"Ainda não há uma data definida para o início, contudo, a perspectiva é de curto prazo", disse a Caixa.