Câmara acelera votação do projeto que limita juros do rotativo do cartão

A Câmara dos Deputados aprovou, por 360 votos a favor e 18 contra, o requerimento de urgência do PL (projeto de lei) que sugere um teto de 100% para os juros do rotativo do cartão de crédito e regulamenta o Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo. Agora, a proposta pode ser analisada no plenário da Casa sem precisar passar pelas comissões.

O que aconteceu

A proposta sugere que o total da dívida no cartão só pode chegar ao dobro do valor inicial da compra. O relator do projeto de lei incluiu em seu parecer a obrigatoriedade das operadoras de cartão de crédito apresentarem uma proposta para limitar os juros do rotativo — cobrados quando o consumidor não paga o valor total da fatura.