Deputados querem prorrogar CPI das Americanas e interrogar ex-CEO em Madri

Se mantido o calendário atual, a CPI encerra seus trabalhos em 14 de setembro.

Bacelar também pediu ao relator, Carlos Chiodini (MDB-SC), que desista de levar seu relatório a votação nesta terça, como prevê a agenda da comissão para o dia. Para parlamentares, a carta de Gutierrez contradiz as conclusões do relatório final e inviabilizou a aprovação do trabalho.

O relatório de Chiodini, entregue na segunda-feira (4), concluiu que houve fraude nas Americanas, mas não apontou culpados.

Na carta enviada à CPI, Miguel Gutierrez disse que a atual gestão das Americanas tenta colocar a culpa pela fraude na antiga diretora para proteger o trio de acionistas de referência - Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.

"A acusação contra mim formulada pelas Americanas, além de falsa, é claramente enviesada, produzida com o objetivo de induzir o mercado e as autoridades investigativas a erro. Confio, assim, que esta CPI não se deixará enganar por esta clara manobra das Americanas para proteger seus acionistas controladores", escreveu Gutierrez, na carta.

O rombo, de R$ 20 bilhões, foi anunciado ao mercado pela própria varejista como "inconsistências contábeis". As Americanas estão em recuperação judicial desde janeiro, com dívidas declaradas de mais de R$ 40 bilhões, além de quase R$ 7 bilhões em debêntures.