Gutierrez está no exterior, realizando um tratamento para uma doença renal, segundo o atestado médico que enviou à CPI. Ele afirmou que, depois que foi noticiado que ele não ficaria em silêncio se depusesse à CPI, ele passou a ser seguido.

Desde janeiro, a empresa está em recuperação judicial com mais de R$ 40 bilhões em dívidas declaradas, além de outros quase R$ 7 bilhões em debêntures. A Justiça do Rio homologou no mês passado os acordos de delação premiada do ex-diretor financeiro Marcelo Nunes e da ex-superintendente Flavia Carneiro.

"Nas últimas semanas, após ser veiculada a notícia de que me prontificara a depor abertamente perante essa CPI, passei a ser constantemente seguido nas ruas - fato que já ocorria esporadicamente no Brasil e que recentemente se tornou ininterrupto, fazendo-me temer por minha integridade", disse, sem oferecer outros detalhes sobre o assunto.

Se não for prorrrogada, a CPI deve chegar ao final em 12 de setembro. O relator, Carlos Chiodini (MDB-SC), entregou seu relatório final dos trabalhos da comissão nesta segunda-feira (4). O documento diz que houve fraude contábil na empresa e afirma que ex-diretores e ex-executivos da empresa podem estar envolvidos, mas não aponta nenhum responsável.

"No dia 11/01/2023, a Americanas publicou fato relevante informando ter descoberto 'inconsistências contábeis' e informando que teria constituído 'comitê independente' para investigar esse fato. Inicialmente, a Americanas tentou incluir, como membros do comitê independente, uma sujeita que integrava o comitê de auditoria e um sujeito da KPMG, que havia auditado as contas da companhia no passado recente", escreveu o ex-executivo.

"Diante de pressão dos credores, que obviamente viram naquelas indicações uma clara tentativa de afastar as investigações do comitê de auditoria (e, portanto, do conselho de administração e dos controladores), aqueles dois nomes foram trocados", continua.