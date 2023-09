Desenrola: Frentes parlamentares rejeitam mudar parcelamento sem juros

A Câmara aprovou na noite de ontem o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto na Casa. A expectativa é que o mérito da proposta seja analisado entre hoje e amanhã.

O fim do parcelamento sem juros no cartão entrou em debate público após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sugerir criar "desincentivos" para as compras parceladas. No Congresso, um projeto estipula prazo de 90 dias para os bancos definam um patamar de juros para o rotativo. O texto não aborda o parcelamento de compras sem juros.