Grupo 123milhas enviava email pedindo para cliente mentir a empresa aérea

A CPI das Pirâmides Financeiras exibiu um email atribuído à Hotmilhas, sistema de milhagem da 123milhas, em que pede para os clientes mentirem caso sejam procurados pelas companhias aéreas para as quais foram emitidas as passagens. Eles são orientados a não dizer que as milhas foram vendidas.

Importante: caso a companhia aérea entre em contato com você, deverá informar que doou suas milhas para algum amigou ou parente e que está ciente de todas as utilizações.

Trecho do email