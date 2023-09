Nestlé oficializa compra da Kopenhagen e Brasil Cacau

Segundo a estrutura administrativa, a Nestlé adquire a participação do FIP Dutch no Grupo CRM. Os fundos são geridos pela Advent International, que adquiriram o controle do Grupo CRM em 2020 para "apoiar o crescimento da companhia".

Nestlé diz querer participar de um "segmento diferenciado" e destaca franquias. "O Grupo CRM tem hoje mais de 1.000 lojas e é um dos maiores franqueadores do Brasil", completou a empresa no anúncio oficial.

CEO do Grupo CRM continua no cargo. Renata Moraes Vichi está na empresa há 25 anos e também segue como acionista. "Consideramos essencial para o sucesso da transação a permanência da Renata na gestão por seu profundo conhecimento do negócio, resultados e pela paixão com a qual vem conduzindo a empresa", disse o CEO da Nestlé no Brasil, Marcelo Melchior.

O controle acionário permitirá à Nestlé participar de um segmento diferenciado, agregando à sua estrutura um novo modelo de negócio com a rede de lojas que oferece uma experiência exclusiva aos consumidores aliando chocolates finos ao café. Ao mesmo tempo, a Nestlé estará comprometida em alavancar ainda mais o crescimento do Grupo CRM.

Trecho do comunicado da Nestlé a respeito da compra da Kopenhagen e Brasil Cacau

Com valores inegociáveis crescemos e nos estabelecemos como um dos maiores grupos franqueadores do país. Ao lado da Advent, fizemos em 3 anos o resultado que era esperado para 5, e hoje firmamos essa parceria com a Nestlé certos de que ainda temos um longo caminho a percorrer até o nosso sonho grande. Estou segura de que hoje demos um passo gigante rumo a esse futuro que, como grupo, construímos todos os dias

Renata Vichi, CEO do Grupo CRM

Negociação teria sido de R$ 3 bilhões, segundo as primeiras informações publicadas pelo Brazil Journal ontem. O valor não foi confirmado no anúncio oficial.