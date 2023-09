Governo elabora projeto para mudar regra de saque-aniversário do FGTS

Modalidades de saque do FGTS

Saque-rescisão: o trabalhador consegue sacar o valor integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando demitido sem justa causa.

Saque-aniversário: a modalidade foi criada em 2019, durante o primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O mecanismo permite ao trabalhador sacar anualmente parte do saldo de sua conta do FGTS no mês de aniversário.

Esse montante pode variar de 5% a 50% do somatório de todos os saldos das contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional vinculada ao saldo na conta do trabalhador.

Caso o trabalhador seja demitido, poderá sacar apenas o valor da multa rescisória e não o valor integral da conta.