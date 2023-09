"Mais uma roubalheira do trio?", reagiu investidor a fusão Americanas-B2W

"Aí você pegava o múltiplo do Ebitda [indicador da lucratividade da atividade principal da empresa, antes dos gastos com impostos e amortizações], e dá três vezes. Um absurdo", resumiu Gutierrez.

O norte, segundo ele, era a Magazine Luiza, principal concorrente: "Magalu valia R$ 170 bilhões. Como que uma empresa [Americanas] com essa holding, com Universo, com tudo, muito maior, vale R$ 50 bilhões?" O maior valor de mercado que as Americanas já atingiram foi R$ 70 bilhões, segundo o executivo.

Foi nessa época que os diretores das Americanas começaram a falar com Sicupira sobre a necessidade de juntar as operações da varejista com as da B2W numa única empresa.

O que dizem as Americanas:

A Americanas lamentam as informações inverídicas apresentadas pelo senhor Miguel Gutierrez, que tem como único objetivo eximir sua responsabilidade e sua relação direta com a fraude de resultados identificada. Desde a apresentação de provas sólidas e consistentes à Comissão Parlamentar de Inquérito há mais de três meses, que mostram seu envolvimento, Gutierrez não apresentou nenhuma contraprova que invalide as mesmas.