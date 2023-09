Filhos aceitam partilha da herança bilionária de Berlusconi; veja bens

A escolha de Berlusconi foi de dividir a terceira parte igualmente para os filhos mais velhos, Pier e Marina.

Com a divisão, Marina e Pier, filhos do primeiro casamento dele com Carla Dall'Oglio, devem ficar, cada um, com o equivalente a US$ 1,9 bilhão em bens (valor estimado em R$ 9,4 bilhões), segundo estimativa da revista Forbes.

Barbara, Eleonora e Luigi, filhos mais novos, do casamento de Berlusconi com Veronica Lario, por sua vez, vão ter cerca de US$ 1 bilhão cada (equivalente a R$ 4,95 bilhões).

Outras três pessoas terão direito a uma fração do dinheiro deixado por Berlusconi: Paolo Berlusconi, irmão mais velho dele; Marta Fascina, política de 33 anos com quem ele teve um relacionamento até o fim da vida, e Marcelo Dell'Utri, um amigo de longa data com quem ele fundou o partido Forza Italia em 1994.

Paolo e Marta Fascina receberão US$ 110 milhões cada (equivalente a R$ 544 milhões) e Marcelo receberá US$ 33 milhões (equivalente a R$ 163 milhões).

As duas ex-mulheres de Berlusconi foram excluídas do testamento após o divórcio.