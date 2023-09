Leilão da Receita oferece celulares e até carretas; veja como participar

Os lances só valem para lotes de produtos. Isso significa que o comprador tem de fazer uma proposta para arrematar o lote inteiro e não apenas um ou outro item.

Lote com carrinho de bebê é o mais barato, com lance mínimo de R$ 300. Por sua vez, os lotes de celulares têm preços variados e um deles, com cinco aparelhos, entre novos e usados, custam pelo menos R$ 1.000. A Receita Federal alerta que smartphones devem ser comprados para uso pessoal e não para revenda.

Já o lote de uma carreta usada é vendido inicialmente por R$ 100 mil. Um lote com sistemas computadorizados de portas automáticas para plataformas de embarque e desembarque é o mais caro: o ppreço inicial é de R$ 2 milhões.

Os interessados podem ver os produtos ao vivo. Os lotes estão distribuídos em diferentes locais e unidades da Receita no estado de São Paulo —Araraquara, Franco da Rocha, São Sebastião, Santos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté— e poderão ser examinados após agendamento, nos endereços, datas e horários indicados no edital do leilão.

Apenas duas pessoas são permitidas na visitação. O tempo de permanência no local é 1h, salvo disponibilidade. No caso de pessoa física, será necessária a apresentação de documento oficial com foto. Já pessoas jurídicas devem apresentar contrato social ou documento equivalente, além de documento oficial de identificação do sócio responsável ou do procurador legalmente constituído.

As fotos dos lotes estão disponíveis na página da Receita Federal.