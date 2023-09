Tarcísio sanciona lei que obriga bar e restaurante a darem água de graça

Projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo no mês passado. De autoria do deputado Átila Jacomussi (Solidariedade), o texto estabelece fiscalização pelo governo estadual, mas não determina qual órgão deverá fazer esse trabalho nem especifica valor de multa em caso de descumprimento.

Na capital paulista já existe legislação semelhante, mas que não é cumprida nem fiscalizada pela Prefeitura. O setor de bares e restaurantes é contra.

Autor do projeto de lei fala em acabar com constrangimento. Jacomussi justificou ter apresentado o projeto por "não considerar correto que pessoas se sintam constrangidas em solicitar, em estabelecimento comercial da espécie restaurante, bar ou, ainda, similares, um copo com água potável filtrada. Também não é correto que pessoas se sintam constrangidas e acabem por aceitar para ingestão água potável não filtrada", afirma o deputado, que diz haver no estado a oferta de água, mas não de água filtrada.

Atualmente, uma ação pedindo a revogação da lei municipal está à espera de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Quem está por trás da ação é a CNTUR (Confederação Nacional do Turismo) que, por meio de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), argumenta que não é possível fornecer água gratuita, uma vez que gera custos para os estabelecimentos.