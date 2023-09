'Nem a morte os separou', diz nora de casal bilionário achado morto em SP

Na publicação para Binho, Marcella diz que sempre foi "tratada como filha" pelo sogro e o descreveu como uma pessoa "extremamente presente, generosa com os familiares e que, sem dúvidas, aproveitou muito a vida". "Esse, sim, sabia aproveitar", ressaltou.

A nora de Binho também destacou a "versão vovô" do empresário, que fazia festa em qualquer momento do dia com os netos.

Nos primeiros 3 meses de vida do nosso filho, passamos na casa deles até nossa casa ficar pronta. Como agradecimento, dei um presente com uma carta, que dizia no final: 'Obrigada. Confiem em mim, sempre darei todo o meu amor, segurança e dedicação ao filho e netos de vocês.' Sigo firme com isso, honrarei minhas palavras e continuaremos esse legado de família e união que vocês nos ensinaram. Eu casei com o Marcelo e com a família dele também. Permaneceremos unidos. Obrigada por tanto. Descanse em paz, meu amado sogro.

Marcella Minelli, no Instagram

Já na postagem de homenagem à sogra, Marcella destacou que Luciana era também uma "amiga, cúmplice e segunda mãe. Tão pura, sempre bem humorada, interessada, a mais chique e elegante, espirituosa" e uma pessoa "pura alegria".

Assim como na publicação para o sogro, a influenciadora relembrou momentos de afeto e companheirismo da sogra com as noras e netos.