Bolsa Família 2023 em setembro: Veja calendário de pagamento

Os pagamentos de setembro do Bolsa Família começaram no dia 18 e serão retomados amanhã (25). O calendário prevê que os repasses serão concluídos até o fim da semana, no dia 29. As datas dos depósitos variam de acordo com o final do número NIS de cada beneficiário.

No dia 17, o governo federal confirmou que famílias dos municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelo ciclone e cadastradas no programa poderão receber o benefício de maneira antecipada, já no dia 18, independentemente do número do NIS. Segundo a Caixa, o dinheiro foi depositado diretamente na Poupança Fácil ou na conta da Caixa Tem.

Veja abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em setembro: