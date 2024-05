Pão de Açúcar vende sede e prédio da loja número 1: veja quem comprou

O desembolso será dividido entre dois compradores. Os adquirentes são o fundo de investimento imobiliário Tellus e o empresário Frederico von Ihering Azevedo, presidente do grupo GVI. Cada um dos compradores arcará com R$ 109 milhões. UOL confirmou a venda com os dois grupos.

Essa operação reflete a estratégia da gestão de agregar ao portfólio um imóvel estrategicamente bem localizado, com um contrato de locação de longo prazo com um inquilino de credibilidade e reputação no mercado.

Tellus

O Grupo Pão de Açúcar cita redução da dívida financeira da empresa. A operação é mencionada pela companhia como uma nova etapa do plano iniciado em 2023. O objetivo é reduzir a dívida líquida e reforçar a estrutura de capital.

Busca alternativas para reduzir o endividamento. Em março, o Grupo Pão de Açúcar emitiu 220 milhões de novas ações, o que fez com que o francês Casino perdesse o controle acionário. O objetivo da emissão era levantar dinheiro e diminuir as dívidas. No ano passado, vendeu a participação no Assaí (ASAI3) por US$ 780 milhões. Vendeu lojas, sua participação no grupo colombiano Éxito e negocia a venda dos postos de gasolina.