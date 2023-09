Desemprego cai para 7,8% em agosto, menor nível desde fevereiro de 2015

Ocupação por grupo

Aumento da ocupação é puxado por três grupos de atividades. O maior crescimento em relação ao trimestre terminado em maio foi no setor de Serviços domésticos (2,9%), que ganhou mais 164 mil pessoas ocupadas. Em seguida, aparecem Administração pública, Defesa, Seguridade social, Educação, Saúde humana e Serviços sociais, com alta de 2,4% (422 mil pessoas), e Informação, Comunicação e Atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+2,3%, ou 275 mil pessoas)

No geral, houve resultado positivo também porque nenhum outro grupo registrou perda estatística de trabalhadores. Mas esses três grupamentos, em especial, contribuíram no processo de absorção de trabalhadores.

Adriana Beringuy, pesquisadora do IBGE

PNAD x Caged

Caged reúne dados do governo federal sobre empregos formais. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados se referem apenas a trabalhadores com carteira assinada (CLT), e são as próprias empresas que preenchem as informações no sistema. A divulgação do Caged de agosto está prevista para segunda-feira (2).

Pesquisa do IBGE é mais ampla, e inclui o mercado de trabalho informal. O levantamento da Pnad é feito a partir de entrevistas feitas com uma amostra da população sobre sua situação de trabalho. A pesquisa compreende tanto os trabalhadores formais quanto os informais.