Brasil cria 220 mil empregos formais em agosto, queda de 23,3% ante 2022

Veja o desempenho por ramo de atividade:

Serviços: 114.439

Comércio: 41.843

Indústria: 31.086

Construção: 28.359

Agropecuária: 5.126

Todos os estados tiveram mais contratações do que demissões no mês passado. O melhor desempenho foi o de São Paulo, que criou 65.462 vagas formais em agosto. Depois, aparecem Rio de Janeiro (18.992) e Pernambuco (15.566). Espírito Santos (315), Acre (448) e Roraima (689) registraram os menores saldos.

Caged x PNAD

Caged reúne dados do governo federal sobre empregos formais. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados se referem apenas a trabalhadores com carteira assinada (CLT), e são as próprias empresas que preenchem as informações no sistema.

Desde 2020, uso do sistema do Caged foi substituído pelo eSocial. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores formais por meio do eSocial. Com a mudança, a metodologia do Novo Caged passou a ser composta por informações dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web.