Greve no Metrô SP e CPTM: salário pode ser descontado por falta ou atraso?

Embora o governo tenha decretado ponto facultativo e o rodízio de veículos esteja suspenso, muitas pessoas enfrentarão dificuldades para chegar ao trabalho em São Paulo por conta da greve de Metrô e CPTM nesta terça (3).

Mas a empresa pode descontar do seu salário por uma eventual falta ao trabalho em dia de greve? A resposta é sim.

De acordo com as leis trabalhistas, caso um colaborador não consiga comparecer ao trabalho, a empresa tem o direito de descontar a ausência do salário.