Quanto rendem R$ 1.000 e R$ 5.000 em dividendos da Petrobras (PETR4)

Evite vender a ação depois de ganhar dividendos

Essa compra e venda de ações pode dar prejuízo. Para quem porventura pensou em comprar a ação da Petrobras para garantir o dividendo extraordinário e vendê-la na data-ex (3 de maio), Pontes lembra que este é um erro comum entre os investidores, mais conhecido como "Trade do Dividendo". Segundo Pontes, a estratégia é arriscada porque quando uma ação fica ex-dividendos é como se o valor trocasse de bolso. "Se a ação negocia a R$ 10 e os dividendos foram de R$ 1, o preço da ação será ajustado na data ex para R$ 9 e o dividendo cai na sua conta quando a empresa pagar", exemplifica.

Pontes destaca que eventualmente, por alguma distorção de mercado, a ação pode até acabar subindo na data-ex permitindo que o investidor fique com a valorização e o dividendo, mas isso é obra do acaso. "Se o preço da ação cair mais do que você ganhou com o dividendo, ficará no prejuízo", comenta. O conselho do especialista é evitar a prática especulativa em torno a data-ex.

O que o mercado acha da Petrobras?

Diante do anúncio de dividendos extraordinários, alguns analistas revisaram as suas projeções do dividend yield da Petrobras para 2024. Gabriel Duarte, analista da Ticker, espera que os dividendos da Petrobras fechem este ano no patamar entre 15% e 17% de yield - e que pode chegar a 20%, semelhante ao visto nos últimos anos, por causa do preço do petróleo.

Mas o ideal é não colocar mais de 10% do seu dinheiro na ação. Duarte reconhece os riscos de interferência do governo e o fato de depender de uma commodity e por isso não recomenda que os investidores tenham uma posição superior a 10% do portfólio alocada em Petrobras. "Eu teria preferencialmente em torno de 5% a 7% do meu patrimônio na petroleira", aponta. Segundo Duarte, o preço ideal de compra da petroleira é no patamar de R$ 37 - atualmente, está negociando acima dos R$ 40.