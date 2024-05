CSN (CSNA3) anuncia acordo de exclusividade para compra de concorrente do setor de cimento

No mês passado, o conselho de administração da CSN aprovou sua 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até três séries, no valor total de R$ 800 milhões.

Segundo a CSN, os recursos serão utilizados exclusivamente "para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e dívidas relacionados à implantação do projeto de investimento em infraestrutura no setor de logística e transportes, incluídos ferrovias, inclusive locomotivas e vagões, desde que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da oferta".

As debêntures da CSN da primeira série terão prazo de vencimento de 10 anos, contados da data de emissão. Já as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de 15 anos, informou a companhia.

Em março, o colegiado da CSN elegeu Antonio Rabello para o cargo de diretor executivo de finanças e de relações com investidores, e Rogério Moreira para a função de diretor executivo jurídico.

A companhia afirmou, também, no comunicado sobre o novo diretor de RI da CSN, que Marcelo Ribeiro permanece como diretor executivo da companhia e, que após um período de transição, "passará a liderar uma nova estrutura a ser criada pelos acionistas controladores da companhia, com foco principal em gerar valor para os ativos do grupo".

Desempenho das ações da CSN

No mês, as ações da CSN caem 11,33%, enquanto no ano, a queda é de 29,19%.