Bradesco (BBDC4): lucro cai 1,6% no 1T24 e soma R$ 4,211 bilhões; banco divulga projeções

O Bradesco (BBDC4) reportou uma queda de 1,6% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 4,211 bilhões. Por outro lado, o número é 46,3% maior do que o registrado no quarto trimestre de 2023. O banco também divulgou suas projeções de crescimento para 2024.

A carteira de crédito do Bradesco - total de recursos que o banco tem emprestado - chegou a R$ 889,9 bilhões, alta de 1,4% no trimestre e aumento de 1,2% em 12 meses.

"Aumento da carteira expandida no trimestre em todos os segmentos, com destaque aos produtos 'crédito pessoal' e 'financiamento ao comércio exterior' que cresceram 2 dígitos. Também vale ressaltar o maior posicionamento no ano para produtos com garantias, que continuam ganhando participação no mix", diz o banco no comunicado enviado junto das demonstrações financeiras.