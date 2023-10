'Se a Uber quiser sair, problema da Uber', diz ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que "o problema é da Uber" se a empresa decidir encerrar as operações no Brasil.

O que aconteceu:

Marinho diz que sugeriu aos Correios que estudassem a criação de um aplicativo de transporte, nos moldes da Uber, "para trabalhadores que desejam usar o aplicativo para trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas". O ministro participou hoje de uma audiência na Câmara dos Deputados.