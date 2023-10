Por que trabalhadores de apps reclamam de empresas, mas não querem ser CLT

Trabalhadores passaram a ter que trabalhar mais para manter renda. No início da implementação da Uber e outras empresas desse ramo no Brasil, a ideia era atrair os motoristas com taxas baixas, diz Ana Claudia Moreira Cardoso, socióloga e cientista política. Foi o que aconteceu com Juliano da Silva Prates. Ele trabalha como motoboy e motorista desde 2016. Quando começou, a percentual do repasse para a Uber era de 10%; agora, fica entre 30 a 40% em cima do valor de cada corrida. O aumento da taxa fez a jornada diária dele subir de 8h por dia para 12h ou mais.

Liberdade de trabalho passou a exigir dedicação exaustiva. Vitor Hugo Dias, 43 anos, motorista de aplicativo em Porto Alegre (RS), precisou deixar de tirar férias e trabalhar mais horas para conseguir a mesma renda. Ele conta que, trabalhando cerca de 50 horas por semana, consegue uma renda líquida mensal de R$ 2.500, após descontar a fatia do dinheiro que fica com a Uber, as despesas com gasolina e o aluguel do carro.

Remuneração varia de acordo com as horas trabalhadas. Para os motoristas, a renda líquida média mensal varia entre R$ 2.925 e R$ 4.756 com uma jornada em torno de 22 a 31 horas semanais. Já para os entregadores, varia de R$ 1.980 a R$ 3.039 e trabalham cerca de 13 a 17 horas semanais, segundo pesquisa do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) e da Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), com base em dados do iFood, Uber, 99 e Zé Delivery com mais de 3.000 trabalhadores. O salário mínimo era o vigente até 1º de janeiro de 2023: R$ 1.212.

Não há benefícios como contribuição previdenciária, salário-maternidade ou pensão por morte de dependentes. Para eles, um dos maiores problemas é não ser auxiliado pela Uber quando precisam e não estarem protegidos em casos de acidente, roubos ou doenças.

Já tive amigos que perderam a vida trabalhando para o aplicativo, um assalto e outro acidente, e não deram respaldo nenhum

Juliano da Silva Prates, motorista de aplicativo em São Paulo