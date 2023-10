Idoso que nunca contribuiu tem direito a receber benefício do INSS?

Qual o valor do BPC?

Um salário mínimo (R$ 1.320 hoje).

Como pedir o BPC?

O primeiro passo é se cadastrar no CadÚnico do governo federal. Um dos integrantes da família — não necessariamente o futuro beneficiário do BPC — deve ir a um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) com CPF, um documento com foto e título de eleitor ou carteira de trabalho de todas as pessoas que moram na mesma casa.

Há documentos que não são obrigatórios, mas facilitam o cadastro. São eles: