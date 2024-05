Erro de trader do Citigroup gerou prejuízo de US$ 48 milhões em 15 minutos

O erro de um trader fez o Citigroup perder US$ 48 milhões em apenas alguns minutos. O banco foi multado na última quarta-feira (22) em US$ 78 milhões pelas autoridades do Reino Unido pelo caso que ocorreu em 2022.

Entenda o caso

O funcionário foi montar uma operação para proteger a exposição do banco a um índice de ações. O sistema automático do banco não estava funcionando e então o funcionário precisou montar a posição de forma manual.

A intenção do trader era montar uma posição no valor de US$ 58 milhões. Mas ele errou e criou uma operação de 58 milhões de ações do índice, e não de dólares.x