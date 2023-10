Calendário INSS outubro 2023: veja datas de pagamento da aposentadoria

É necessário fazer login com a conta Gov.br, que é o login único para serviços digitais do governo federal. Entre as funcionalidades disponíveis estão a visualização do extrato de pagamento de benefícios, valores a serem recebidos no próximo calendário, datas de pagamento, agendamento de perícias e outros serviços relacionados à seguridade social.

Benefícios do INSS

O INSS não se limita apenas às modalidades de aposentadoria por idade, invalidez e outras. Também abrange benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.