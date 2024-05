Acabou a fase de alta de Embraer? Empresa divulga balanço, e ações caem

A carteira de pedidos chegou a US$ 21,1 bilhões. Esse total é US$ 2,4 bilhões maior que o registrado no último trimestre de 2023, quando o valor era de US$ 18,7 bilhões.

Nos três primeiros meses do ano, a Embraer entregou 25 aeronaves. São dez a mais que no início de 2023, quando foram entregues 15 aeronaves. A alta é de 67%.

O que o mercado não gostou foi que a empresa gastou mais. Houve uma queima de caixa de US$ 346 milhões. "Houve um atraso na entrega de chips. Então a companhia não pode entregar todas as encomendas que tinha. E, ao mesmo tempo, ela precisou comprar peças, aumentando o estoque e assim ela consumiu caixa", explica Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.

A receita foi de R$ 4,4 bilhões. Houve crescimento de 19% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. No entanto, o mercado esperava mais que isso.

Isso é suficiente para interromper a alta da empresa? Devo vender?

Não, os bancos ainda apostam que a ação pode continuar em alta. É o que diz, por exemplo, o Goldman Sachs. "A carteira de pedidos da companhia aumentou, impulsionada principalmente por pedidos em aviação comercial. A orientação para 2024 é reiterada", diz o banco.