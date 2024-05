Vale e Banco do Brasil brilham em recomendações de dividendos em maio

Apesar da queda no seu resultado trimestral, os analistas ainda seguem otimistas com a Vale. A mineradora registrou um lucro líquido de US$ 1,68 bilhão no 1° trimestre de 2024, queda anual de 9%, e um Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de US$ 3,44 bilhões, abaixo do consenso de mercado. Mesmo diante dos resultados menores, houve um aumento nas vendas de minério de ferro e cobre.

Banco do Brasil: barato e resiliente

O Banco do Brasil (BBAS3) avançou posições no ranking das ações favoritas para renda passiva em maio, conquistando o segundo lugar. Em abril, o banco estatal dividia o terceiro lugar com a Telefônica Brasil (VIVT3). O banco estatal elevou seu payout (parcela do lucro líquido destinada a proventos) de 40% para 45% no começo deste ano.

É o maior do país. Os analistas da Guide Investimentos, Fernando Siqueira e Mateus Haag destacam que o Banco do Brasil é a maior instituição do país em termos de gestão de recursos, com mais de 20% de representatividade no mercado. No crédito ao agronegócio, a participação do banco estatal é de 55%, já no crédito consignado chega a superar os 21% de representatividade.

Também tem uma grande capacidade de distribuição, com 3.900 agências e 1.800 postos de atendimento. "O Banco do Brasil está presente em 96,6% dos municípios do país, além dos canais digitais com cerca de 21,9 milhões de clientes ativos", comentam. O dividend yield estimado da Guide para os próximos 12 meses é de 12%.

Força no agro é ponto positivo. "É importante ressaltar que, mesmo em caso de piora do cenário macroeconômico, acreditamos que o Banco do Brasil esteja em uma posição melhor, dada a sua exposição ao setor do agronegócio, que sustentou o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro nas últimas décadas", avaliam Ricardo Peretti e Alice Corrêa. Em relação a inadimplência, a expectativa é de um cenário controlado em 2024. Já sobre o risco político, a ingerência é menor do que o mercado considera, na visão dos analistas.