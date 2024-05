Veja data-limite em maio para garantir dividendos de Itaú e outras 11 ações

Quer garantir proventos pingando na sua conta até dezembro? Oportunidade é o que não falta no mês de maio. Levantamento da coluna apresenta 12 empresas com "data com" para garantir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Na lista, há companhias como Engie (EGIE3), Irani (RANI3), Gerdau (GGBR4) e Itaúsa (ITSA4). Os valores chegam a até R$ 1,22 por ação.

Para ter direito a receber os proventos destas empresas, é preciso manter as ações em carteira até o final do pregão da "data com", que é a data limite para garantir os dividendos anunciados pelas companhias.

Abaixo, você encontra uma lista das ações com datas de corte nas próximas semanas para receber dinheiro na sua conta até dezembro. Confira também as empresas que pagam proventos em maio na Agenda de Dividendos do UOL