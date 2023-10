Red Bull, Ray-Ban e mais: de onde vem fortuna de novos bilionários do mundo

Cyrus Mistry era o filho mais novo do magnata da construção Pallonji Mistry, que morreu em junho deste ano. Ela herdou as participações do marido no império da família após sua morte. O maior patrimônio da família é uma participação de 18,4% na Tata Sons, holding do conglomerado Tata.

Seu marido foi presidente da Tata Sons por quatro anos, até outubro de 2016, quando foi deposto.

Nos meses anteriores à sua morte, Cyrus estava trabalhando com seu irmão Shapoor Mistry para reestruturar a empresa familiar.

3- Jimmy Buffett

30.mai.2013 - Jimmy Buffet e o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, cantam juntos no final do Boston Strong Imagem: Gretchen Ertl/Reuters

Falecido em setembro deste ano, aos 76, o cantor e compositor Jimmy Buffett transformou sua canção clássica "Margaritaville" de 1977 no império Margaritaville Holdings, com restaurantes, hotéis e cassinos. Ele morreu com um patrimônio estimado em US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões).