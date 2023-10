'O leite que você bebe é produzido pelo MST', diz líder do movimento

A maior parte da produção do MST vai para terceiros. De acordo com o dirigente nacional do setor de produção do MST, Diego Moreira, 1 milhão de litros é transformado em leites variados, queijos, manteigas e demais laticínios feitos por agroindústrias da organização. Já 6 milhões de litros são entregues puros para a indústria tradicional. Ele diz ainda que esses números podem ser ainda maiores, em razão da subnotificação e da da dificuldade em rastrear dados de pequenos agricultores.

Sul e Sudeste dominam a cadeia produtiva do leite do MST. Os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará e Santa Catarina lideram a produção, segundo o líder. Moreira afirma que dez mil famílias atuam de forma direta e 40 mil famílias trabalham indiretamente em pequenas propriedades pelo Brasil.

Movimento diz que grandes marcas compram leite de assentados. Segundo o dirigente do MST, é difícil responder quais corporações se beneficiam dessa produção porque não há um mapeamento sistematizado. Ele diz ainda que as cooperativas do movimento estão fora dos rankings nacionais por estarem divididas em vários CNPJs.

O mercado de leite brasileiro é muito espalhado. O diretor técnico da consultoria MilkPoint Ventures, Valter Galan, destaca que há uma dificuldade em acompanhar a indústria porque existem muitos representantes em todo o território. "É um setor em consolidação, mas ainda bastante fragmentado, muito espalhado em todo o país", afirma.

O leite que você bebe certamente é produzido pelo MST. São 6 milhões de litros por dia que não vão para nenhuma agroindústria nossa. Quem domina esse mercado são as grandes marcas e o nosso leite vai para essas empresas.

Diego Moreira, dirigente do MST

Volume informado pelo MST representa 7% do leite do Brasil

Vista aérea da Copran, uma das cooperativas do MST, localizada em Arapongas (PR) Imagem: Wellington Lenon/MST

A Laticínios Bela Vista, dona da Piracanjuba, é a maior marca de laticínios do Brasil. Em 2022, comprou 1,566 bilhão de litros de leite, segundo o ranking da Abraleite (Associação Brasileira dos Produtores de Leite). O volume é cerca de 1 bilhão de litros a menos do que o MST garante produzir por ano.