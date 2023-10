Livros continuarão isentos de imposto na reforma tributária?

Em 2004, uma lei reduziu a zero a cobrança do PIS/PASEP e da Cofins sobre o livro. Com isso estendeu a isenção dos livros para tributos não denominados como "imposto", como especifica a Constituição. Isso porque, ainda que sejam tributos, a Cofins é denominada como contribuição e o PIS tem o nome de programa.

Em 2020, o governo cogitou derrubar a isenção dos livros. Na época, a discussão da reforma tributária considerava acabar com a alíquota zero de PIS e Cofins instituída em 2004 e tributar os livros em 12%.

Como fica com reforma tributária?

A reforma tributária extingue cinco impostos e cria um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual. Serão extintos: IPI (federal), PIS (federal), Cofins (federal), ICMS (estadual) e ISS (municipal). No lugar, será criado o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS dos Estados e o ISS dos municípios, e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que vai unificar os tributos federais PIS, Cofins e IPI.

Os livros continuam isentos na reforma. O texto aprovado na Câmara não fala especificamente sobre a tributação de livros. Mas prevê a manutenção das imunidades previstas no artigo 150 da Constituição. "Para fins do disposto no inciso II, serão observada as imunidades previstas no artigo 150, VI, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no artigo 195", diz o texto. Para entidades do setor, isso contempla a imunidade dos livros.

Esse ponto não estava claro na primeira versão do projeto. Inicialmente, o texto não explicitava a manutenção das imunidades previstas no artigo 150. Isso preocupou o setor, que se reuniu com parlamentares para tratar do tema.