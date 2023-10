Quem é Jolie? Criadora do caderno queridinho dos anos 2000 revela mistério

Sucesso inesperado

Tatiane Ferrigno foi responsável pelas capas de caderno da marca Jolie Imagem: Arquivo pessoal

Tatiane conta que, para ela, o sucesso foi inesperado. Atualmente, ela tem até recebido mensagens agradecendo por ter feito algo que criou uma boa lembrança. "É muito legal ter esse reconhecimento, pois eu sempre me dediquei à minha arte e é algo mágico criar essa conexão com as pessoas", diz.

Um fenômeno. Depois de mais de 10 anos que comecei a ter noção de como influenciei na vida das consumidoras e fiz parte dela, porque não tinha esse tipo de contato antes.

A linha de cadernos cresceu e abriu espaço para produtos licenciados como ovos de páscoa, roupas e calçados. A responsável pelas ilustrações da época tenta encontrar uma razão para essa popularidade: "Acredito que aos poucos criei um mundo para a personagem, onde tudo era delicado, meigo e penso que isso conquistou as meninas, como se elas pudessem fazer parte daquilo."

Cada coleção tinha um tema do que Tatiane considera "a vida perfeita". A última coleção em que trabalhou foi uma na qual as personagens estavam em Paris, passeando pela cidade. "A Jolie era uma menina que representava esse sonho, esse universo da brincadeira, do lúdico", considera.