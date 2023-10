Governo apela a Barroso com custo bilionário de rever FGTS e ganha tempo

A mudança, de acordo com o governo, pode acarretar despesas de R$ 8,6 bilhões em quatro anos e dificultar o acesso a financiamento para habitações. Estiveram presentes na reunião com Barroso os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Jorge Messias (AGU), Jader Filho (Cidades) e Luiz Marinho (Trabalho), além da presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano.

Haddad disse ao presidente do STF que o governo está de acordo com a premissa de que o trabalhador não pode sofrer perdas com o FGTS, mas que o impacto da mudança da revisão como está sendo discutida hoje afetaria os cofres públicos e prejudicaria a viabilização de projetos na área habitacional para famílias de baixa renda.

Um dos cenários levantados em um estudo da Caixa indica que o FGTS não conseguiria render o mesmo que a poupança até, ao menos, 2026, o que obrigaria o governo a adotar medidas para garantir a rentabilidade prevista no voto de Barroso.

Uma das soluções seria o governo custear parte dos descontos do programa Minha Casa, Minha Vida, via suplementação de recursos do orçamentos. No entanto, tal medida demandaria um aumento de despesas na cifra de R$ 8,6 bilhões. "Sem, contudo, modificar a tendência de queda na rentabilidade da carteira de investimentos do FGTS", apontou o estudo.

Outras medidas seriam aumentar a taxa de juros do financiamento habitacional ou reduzir os descontos do Minha Casa, Minha Vida, reduzindo por tabela o número de habitações financiadas. Ambas as possibilidades afetariam, segundo o governo, as famílias de menor renda.

"Em uma simulação para quem tenha renda bruta familiar de R$ 2.757,00, as novas taxas representariam aumento do valor anual pago a título de prestação da ordem de R$ 2.337,00, ao passo que o valor anual referente ao acréscimo de remuneração pela poupança seria tão somente de R$ 82,24", apontou o governo.