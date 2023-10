BVN: saiba quem tem direito ao novo adicional de R$ 50 do Bolsa Família

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ser beneficiário do programa, é necessário que a renda per capita da família, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, a renda total da família dividida pela quantidade de integrantes deve ficar abaixo deste valor.

É necessário estar inscrito no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. O cadastro pode ser feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. Ainda assim, a entrada no programa não é imediata: o programa identifica mensalmente as famílias que vão ser contempladas com o benefício.

Segundo o Governo Federal, quase 241,7 mil novas famílias foram incluídas no programa em outubro. Desde março, já são 2,39 milhões de novas concessões. O Nordeste é a região com o maior número de famílias atendidas no país.