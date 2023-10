Golpe de tarefa online atinge desempregados: 'Perdi dinheiro que não tinha'

Após o primeiro contato, Amanda foi incluída em um grupo no Telegram com mais seis mil pessoas, onde as tarefas eram passadas aos usuários.

"No primeiro dia fiz algumas tarefas e recebi R$ 36. Acreditando que era algo sério, fui seguindo com as tarefas e não desconfiei porque eles estavam depositando o meu pagamento. Mas no dia seguinte, eles informaram que tínhamos que fazer algumas tarefas pagas, mas que o valor retornaria para a gente corrigido", explica Amanda.

Segundo ela, os valores da tabela variavam de R$ 80 a R$ 499. O valor aumenta conforme o avanço do número de tarefas feita pelo usuário.

"Eu paguei o valor mínimo, fiz a tarefa e recebi R$ 104. E fui fazendo. Quando chegou na 12ª tarefa, eles me colocaram em um novo grupo, dizendo que eu estava crescendo na empresa e poderia liderar outros usuários. Foi aí que tudo começou. Me pediram um depósito de R$ 499 e acreditando em tudo, fiz o pagamento. Em seguida, me pediram outro depósito no valor de R$1.499 e que eu só poderia receber meu dinheiro após o depósito. Mas eu estava tão envolvida que fiz mais esse depósito", detalha Amanda.

Foi só após receber mais uma solicitação de pagamento de mais de R$ 2 mil e não receber o ressarcimento do valor anterior que a desempregada percebeu que havia caído em um golpe.

Mas o que aconteceu com a Amanda não é um caso isolado. Após relatar o golpe no TikTok, a vítima recebeu dezenas de mensagens de usuários contando que também foram vítimas da mesma cilada. Alguns afirmam que perderam mais de R$ 5 mil.