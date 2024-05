RS: Inflação e PIB já serão afetados em 2024, além de prejuízos duradouros

O mesmo cenário de perdas aconteceu com as proteínas animais, em um cenário de aniquilação dos rebanhos jamais vista, cuja cifra pode chegar (ou até mesmo superar, segundo consultorias) a casa dos R$100 milhões.

Os efeitos na indústria também são relevantes. Fábricas foram inundadas, equipamentos danificados e estoques perdidos, resultando em perdas financeiras substanciais. Empresas que dependem de fornecedores e parceiros na região agora enfrentam a incerteza de prazos de entrega e disponibilidade de matéria-prima, o que pode levar a atrasos na produção e perda de contratos.

O setor varejista também enfrenta diversas incertezas, que geram dúvidas tanto sobre a disponibilidade de fornecedores quanto sobre a demanda por produtos. A estes resultados somam-se as perdas do turismo, atividade central e principal fonte de receita para muitas cidades da região, que sofre novo revés prejudicando negócios locais, como hotéis e restaurantes. No desdobramento de tais impactos, não deverá nos espantar um retrocesso no mercado de trabalho nesta região, levando a reduções nos níveis de renda e demanda, com pioras em indicadores socioeconômicos.

Todos os efeitos desenham uma inequívoca redução dos níveis de atividade econômica, personificada no quase inquestionável recuo do PIB do estado neste ano, com impactos também negativos sobre o PIB nacional. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) estima que cerca de 95% da atividade econômica deve ter sido afetada pelas enchentes, com prejuízos ainda não calculados, mas certamente muito significativos. Mas este não é o único desdobramento econômico que a situação nos aponta.

Os indicadores de inflação devem, muito em breve, refletir parte dos efeitos desta tragédia, com menor oferta de alimentos in natura, como cebola e batata, proteínas de forma generalizada (com especial atenção a frango e suínos), e grãos como arroz, feijão, soja e milho. A redução da oferta desses produtos deverá impactar os índices de preços, tanto ao produtor quanto ao consumidor, dada a importância da produção do estado, encarecendo a alimentação do brasileiro de forma generalizada no país.

Além disso, à medida que as águas recuam e a limpeza e reconstrução começam, os custos financeiros continuam a se acumular cada vez mais, tornando evidentes os desafios (sobretudo econômicos) que estão por vir ao longo do tempo.