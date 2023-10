O que é o Jogo do Tigre, que já levou influencer a ter bens bloqueados

Há diversas combinações de três figuras, que valem prêmios diferentes. Laranjas, foguetes e envelopes representam prêmios mais modestos, enquanto saco de moedas, amuleto da sorte e lingote de ouro são para valores mais altos. O símbolo do Tigre da Fortuna atua como um coringa, substituindo todos os outros símbolos.

Jogo promete multiplicar ganhos em rodadas surpresa. "O jogo oferece a perspectiva de um multiplicador de até dez vezes o valor da aposta em uma rodada bônus que é ativada aleatoriamente. Anúncios relacionados ao jogo alegam que um apostador de sorte ganhou R$ 270 mil, mas a veracidade dessa informação não pode ser confirmada", afirma o especialista em segurança digital Marcus Scharra.

Há mais de um jogo do Tigre nas lojas de aplicativos. Como é um jogo simples, é fácil de ser copiado por diversas empresas. Há várias opções de jogos caça-níquel com a figura de um tigre nas lojas oficiais de aplicativos.

Apple Store e Google Play Store não responderam ao UOL. As empresas foram procuradas, mas não responderam até a publicação da matéria.

Jogo é investigado pela polícia

Esquema está no alvo das investigações policiais. A operação "Quebrando a Banca", da Polícia Civil do Maranhão, foi deflagrada em setembro de 2023 contra a divulgação do jogo.